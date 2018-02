المتوسط:

هاجم وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، دولة قطر، ووصفها بالدولة الضئيلة، خلال مشاركته اليوم، في ختام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي ببروكسل.

وقال الجبير «إن قطر صغيرة جدًا جدًا كدولة وكقضية، ولهذا لا نهتم بها، لأن لدينا قضايا أكبر نهتم بها في العراق وسوريا وإيران وليبيا وقضايا التطرف والإرهاب، ولذلك قطر ضئيلة جداً بالنسبة لهؤلاء وليست ذات شأن».

The post «الجبير»: قطر دولة ضئيلة ولدينا قضايا أهم في ليبيا وسوريا والعراق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية