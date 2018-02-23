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الخارجية الأمريكية: التعامل مع روسيا بخصوص سوريا أصبح أكثر صعوبة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في بروكسل اليوم الجمعة إن تعامل واشنطن مع موسكو بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة.

وأضاف سوليفان للصحفيين “بذلنا جهدا كبيرا للحفاظ على العلاقات والحوار مع روسيا بشأن القضايا والمجالات التي يمكن أن نتعاون فيها بغية الوصول إلى هدف مشترك وكانت سوريا إحداها”.

ومضى يقول “مع تقدم الحملة ضد داعش  أصبح العمل مع الروس بشأن (سوريا) أكثر صعوبة لنا”.

وأشار سوليفان إلى أنه لم يشارك مباشرة في المشاورات التي تجري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص التصويت على مشروع قرار خاص بسوريا اليوم الجمعة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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