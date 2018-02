«مجلس الأمن» يُرجئ التصويت على قرار الهدنة في الغوطة الشرقية

المتوسط:

قال دبلوماسيون إنَّ مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يومًا إلى السبت ظهرا لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وتجري مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 شباط/فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوي كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تُسيطر عليها المعارضة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مسلحو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

