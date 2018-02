«دونالد توسك»: رُؤية لندن بعد بريكست تستندُ إلى «محض أوهام»

المتوسط:

قالَ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنَّ الرؤية البريطانية حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست تستند إلى محض أوهام.

وقال توسك، الذي يترأس الهيئة التي تضم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إثر قمة غير رسمية في بروكسل “أنا مسرور بأنَّ الحكومة البريطانية تتجه على ما يبدو إلى موقف أكثر تفصيلا، ولكن إذا كان ما تنقله وسائل الإعلام صحيحا، فإنني أخشى أن يكون الموقف البريطاني مستندا إلى محض أوهام”.

وتلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابا مهما في الثاني من آذار/مارس يتناول علاقة لندن بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست، عقب اتفاق وزرائها على خطة.

