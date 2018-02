إندونيسيا تبيع سندات خضراء دوليًا بقيمة 1.25 مليار دولار

المتوسط:

أصبحت إندونيسيا أول دولة آسيوية تبيع سندات خضراء دوليًا من خلال صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار لتطرق بذلك أبواب الاستثمارات الصديقة للبيئة التي يتزايد اهتمام المستثمرين بها.

ووفقا لمبادرة سندات المناخ التي تتخذ من لندن مقرا، بيعت سندات من الفئة المسماة بالسندات الخضراء بقيمة 155.5 مليار دولار العام الماضي، إلا أنَّ عددًا محدودًا فقط من الحكومات باع سندات من هذا النوع الذي تستخدم عائداته للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.

وباعت إندونيسيا صكوكًا خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار أجلها خمس سنوات، وهو ما يعني أنَّ الصفقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتحمل الصفقة عائدا نسبته 3.75 بالمئة مُقارنة مع سعر استرشادي 4.05 بالمئة استخدمه المصرفيون للمستثمرين، إذ تعد إندونيسيا واحدة من بين أكبر الدول التي تُصدر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبخاصة بسبب حرائق الغابات المدمرة.

