المتوسط:

قصفت مقاتلات التحالف العربي وبإسناد من القوات الإماراتية تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة الجاح التابعة لمديرية الدريهمي وفي مديرية الصليف بجبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيا الحوثي نحو جبهة الساحل الغربي في مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمي وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين.

كما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيا الحوثية الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد، فيما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

من جهة أخرى، قتل وأصيب أكثر من 20 حوثيا في مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الشرقية بمحافظة تعز.

The post «التحالف العربي» يقصف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة الجاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية