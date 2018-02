المتوسط:

ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظتي بنعروس وأريانة شمالي البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العناصر التي تم إلقاء القبض عليها متهمة بتبني الفكر الإرهابي والتحريض عليه، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

The post أجهزة الأمن التونسية تُلقي القبض على عناصر إرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية