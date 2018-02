الجيش الجزائري يكتشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة

المتوسط:

كشف الجيش الجزائري، مَخبأ يَضم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بمحافظة أدرار الحدودية جنوبي غرب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنَّ مخبأ الأسلحة يضم ثمان رشاشات من مُختلف الأنواع من بينها الثقيلة، وقاذف صاروخي من نوع “آربي جي” وستة صواريخ أخرى و18 قاذف هاون و98 قذيفة و24 قنبلة يدوية وأشرطة ومخازن ذخيرة و34 حشوة دافعة و15 صمامًا و7 مشاعل وكمية هامة من الذخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل، أن عناصر من الجيش بمدن تمنراست وعين قزام والمدية وسيدي بالعباس أوقفت أربعة مُهربين وصادرت منهم ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تنقيب عن الذهب.

