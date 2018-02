مقتل 46 حوثياً في مواجهات مع المقاومة اليمنية

المتوسط:

واجهت المقاومة اليمنية اليوم السبت، ميليشيات الحوثي الإيرانية باليمن، ما أسفر عن مقتل 46 عنصراً حوثياً، وذلك بالساحل الغربي بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس ومناطق شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي.

وأضافت وكالة سكاي نيوز العربية، أن المقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، قامت بتلك المواجهات بالتزامن مع قصف مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية في مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثي، شرق الجراحي، فضلاً عن قصف تعزيزات للحوثيين في جبل راس.

