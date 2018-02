المتوسط:

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح الإثنين المقبل، في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وذلك في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على أن يتوجه في اليوم التالي إلى جنيف لإلقاء كلمة مصر أمام كل من مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح.

ومن المقرر أن يقوم شكري، بإجراء لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية ورؤساء المنظمات والتجمعات الدولية الهامة على هامش زيارته إلى جنيف، مثل المفوض السامي لشئون اللاجئين، وسكرتير عام مجلس جنيف للمياه، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا، وغيرهم من المسئولين لاستعراض المواقف المصرية والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع العربي يأتي استكمالاً للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي الخاص بالقدس، وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكداً أن مشاركته تؤكد التزام مصر بمواصلة جهودها الإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام، واستثمار اتصالاتها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى قال المتحدث باسم الخارجية، إن مشاركة شكري في مؤتمر نزع السلاح تستهدف التأكيد على مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعلاء مفاهيم الشراكة والأمن الجماعي، فضلاً عن التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي.

The post «شكري» يعمق الدور المصري في القضية الفلسطينية ونزع السلاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية