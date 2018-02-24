ممثلون من قبيلتي التبو والزوية يتوصلون إلى إتفاق للمصالحة في الكفرة

تونس 24 فبراير 2018 (وال)- وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوية في بلدية الكفرة، اتفاقاً للمصالحة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عاصمة التونسية .

وبحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، “فإن الاتفاق يحدد المبادئ الرئيسية للمصالحة من بينها حرية التنقل، والمساءلة الفردية عن جرائم، وتكافؤ فرص الحصول على خدمات دون تمييز”.

واتفق المشاركون في لقاء “على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة بمدينة الكفرة، في مدة أقصاها شهر واحد على أن تكون جميع المكونات الاجتماعية في منطقة ممثلة في هذه اللجنة” .

ودعا المشاركون “إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة، لحماية المؤسسات، مطالبين بتوفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة” .

يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعملان بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام على تقديم الدعم لمبادرات المصالحة، وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات وتوفير الخبرة الفنية . (وال – تونس) هـ ع/ ر ت

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