المتوسط:

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، قرارًا بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن مقر السفارة الأمريكية في إسرائيل سينقل رسميًا، مؤكدة أن بلادها في غاية السرور لقيامها بهذا التقدم التاريخي، وننتظر بفارغ الصبر الافتتاح.

ومن جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بهذا الإعلان ووجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثنيا على “قيادته” و”صداقته”.

وأوضح “نتانياهو”، إن القرار سيحول الذكرى السبعين لاستقلال إسرائيل إلى احتفال وطني أكبر”.

وعلى الجانب الأخر ندد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح لفرانس برس “بأشد العبارات بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في اليوم الذي تتزامن فيه ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في السادس من ديسمبر الماضي قراره “الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل” ما شكل قطيعة مع جميع أسلافه رغم التحذيرات الدولية من عواقب هذا القرار.

The post أمريكا تعلن نقل سفارتها إلى القدس في الذكرى الـ70 لقيام دولة الاحتلال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية