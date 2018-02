السجن 15 عاماً لأول إرهابي من الشرطة الأمريكية

المتوسط:

قضت المحكمة الأمريكية أمس الجمعة، بالسجن لمدة 15 عاماً على رجل شرطة سابق في شبكة خطوط مترو واشنطن يدعى نيكولاس يونج 38 عاماً وهو من مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، لاتهامه بمحاولة تقديم الدعم لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفصلت وزارة العدل، اتهامات الأمريكي المتحول للإسلام، وهو أول رجل شرطة يدان في قضية إرهاب، في محاولته تقديم المساعدة لتنظيم الدولة الإرهابي من خلال إرسال أكواد بطاقات معايدة كان يعتقد أنها ستسمح لمسؤولي التجنيد بالتنظيم أن يتواصلوا بشكل آمن مع المجندين المحتملين.

وأضافت الوزارة أنه سعى كذلك إلى تعطيل إجراءات هيئة محلفين كبرى عبر إرسال رسالة نصية إلى مخبر سري تُعرف هويته بالأحرف «سي إتش إس» من أجل أن يبدو الأمر وكأنه قضى إجازة في تركيا بدلاً من أنه منضم للدولة الإسلامية.

