ارتفاع ضحايا تفجيرات مقدشيو بالصومال

المتوسط:

ارتفعت أعداد ضحايا تفجيرات العاصمة الصوماليةمقدشيو إلي 38 شخصًا، إثر اعتداءين بسيارتين مفخختين استهدفا القصر الرئاسي وفندقا.

ومن جهتها، قالت الشرطة وخدمة الإسعاف الصومالية، إن إطلاق نار اندلع قرب مقر الرئيس وقت الانفجارين، حيث ترجل المسلحون عندما اقتربوا من القصر، وانفجرت السيارة الملغومة الأولى التي قادها انتحاري خارج القصر، حيث كان يوجد عدد كبير من جنود الجيش بالشارع المجاور للقصر”.

وأوضحت الشرطة أن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق مهاجمون، يعتقد أنهم متشددون، نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها، ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.

