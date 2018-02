“الدفاع” الأفغانية تعلن مقتل 18 جنديًا إثر هجوم مسلح لطالبان

المتوسط:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 18 جنديًا إثر هجوم مسلح من حركة طالبان على موقعا للجيش اليوم السبت.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، دولت وزيري، أنه هذه العملية ليست الأولى فقد فجر انتحاري نفسه بالعاصمة كابول أمس وقتل شخصا وأصيب ستة.

وأكد أن متطرفين هاجموا موقعا للجيش صباح اليوم في إقليم فراه بغرب البلاد وفقدنا 18 جنديا وأصيب اثنان.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها وقالت إن اثنين من رجالها قتلا.

