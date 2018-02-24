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قتيل وجرحى في تفجير انتحاري في العاصمة كابول

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

كابول 24 فبراير 2018 (وال)- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ستة آخرين بجروح صباح اليوم السبت، عندما فجر إرهابي نفسه أمام مقر الاستخبارات الأفغانية القريب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش – قوله إن “انتحارياً فجر نفسه في قطاع شاش داراك في كابول، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين” .

وأوضح مصدر داخل مقر جهاز الاستخبارات أن التفجير استهدف الاستخبارات الأفغانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الانفجار وقع أمام المدخل الرئيسي، وجميع الجرحى من أفراد إدارة الأمن الوطني . (وال- كابول) س ع/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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