انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة 24 فبراير 2018 (وال)- انطلقت صباح اليوم السبت، الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيأة الوطنية للانتخابات .

وحددت الهيأة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية بـ 28 يوماً، تنتهي قبيل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد .

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 – 17- 18 مارس المقبل، من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة، على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 – 27 – 28 من الشهر ذاته .

ووضعت الهيأة الوطنية للانتخابات عدداً من الضوابط للتمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية، بحيث يكون الحد الأقصى 20 مليون جنيه، لما ينفقه كل مرشح على أن يكون الحد الأقصى خمسة ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة .

ووفقاً لهذه الضوابط؛ يحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني لحملته الانتخابية، من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية .

كما حددت الهيأة الوطنية للانتخابات أن يكون تمويل الحملة الانتخابية من الأموال الخاصة للمرشح، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين وفي حدود محددة .

وكان مجلس إدارة الهيأة الوطنية للانتخابات قد أصدر أمس الجمعة، قراراً بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية والتي تضمنت كلا من الرئيس السيسي والمهندس مصطفى .

وتعد الانتخابات الرئاسية لعام 2018، رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011 .

وينص الدستور المصري على ألا تبدأ إجراءات الانتخابات قبل أكثر من 120 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية، التي تنتهي في السابع من يونيو المقبل، على أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 30 يوماً قبل تاريخ الانتهاء من فترة الرئاسة المنتهية . (وال- القاهرة) ر ت

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