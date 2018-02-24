الدعاية لمرشحي الرئاسة المصرية تنطلق والهيئة الوطنية المصرية تضع الضوابط

عين ليبيا

بدأت اليوم السبت الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث حددت الهيئة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية بـ 28 يوماً تنتهي قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد.

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة على أن تجرى داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

كما وضعت الهيئة عدداً من الضوابط للتمويل والانفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية بحيث يكون الحد الاقصى 20 مليون جنيه لما ينفقه كل مرشح على أن يكون الحد الاقصى خمسة ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

ووفقاً لهذه الضوابط يحظر على المرشح تلقي اية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني لحملته الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

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