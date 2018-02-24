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دبلوماسي قطري يعترف بزيارة إسرائيل 20 مرة سراً

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

غزة 24 فبراير 2018 (وال)- كشف الدبلوماسي القطري محمد العمادي اليوم السبت، أنه زار إسرائيل نحو 20 مرة منذ عام 2014 .

وقال العمادي الذي يرأس اللجنة القطرية لأعمار قطاع غزة، إن تلك الزيارات اتسمت بالسرية، لكنها لم تعد كذلك الآن .

واعترف الدبلوماسي القطري أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين، تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكداً أن التعاون مع إسرائيل يجنبها تلك الحرب .

وكان قد طرد عشرات الفلسطينيين في غزة الدبلوماسي القطري العمادي الاثنين الماضي، ورموه بالأحذية ونزعوا علم بلاده، خلال زيارة له لإحدى مستشفيات القطاع . (وال- غزة) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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