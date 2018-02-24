مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال في قصف عنيف على الغوطة

الغوطة 24 فبراير 2018 (وال)- أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق الشرقية اليوم السبت، بمقتل 21 مدنياً بينهم أطفال، في غارات جوية سورية وقصف صاروخي مكثف على الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة المحاصرة .

هذا ورجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى، لاسيما في ظل استمرار القصف، بالإضافة إلى العدد الكبير من الإصابات الخطرة، وصعوبة الوصول إلى بعض الجرحى، خصوصاً أولئك الذين يطمرهم حطام المنازل المدمرة .

وقال مركز الدفاع المدني في الغوطة – لقناة سكاي نيوز عربية” – إن قوات النظام السوري، تواصل قصفها الجوي والمدفعي المكثف على الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق .

وتركز القصف على الأحياء السكنية في بلدة مسرابا وحرستا ودوما وكفر بطنا والمرج وزملكا وعربين .

انتشال جثث

وارتفعت حصيلة الضحايا في الغوطة من جراء القصف من قوات النظام أمس الجمعة، إلى 58 قتيلا بينهم 15 طفلاً وامرأة على الأقل، بعد انتشال أفراد الدفاع المدني عدداً من الجثث من تحت الأنقاض .

ومع أن نطاق هجمات المعارضة على العاصمة دمشق لا يقارن بما تسقطه الطائرات الحربية على الغوطة، فإن شدة القصف تسبب في قدر كبير من الألم والمعاناة للسكان، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” . (وال- الغوطة) ر ت

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