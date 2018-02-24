تعديل وزاري مرتقب في السودان ومحاولات لاحتواء الأزمة في البلاد

عين ليبيا

أعلن مساعد الرئيس السوداني، ونائبه الجديد في قيادة الحزب الحاكم للشؤون الحزبية فيصل حسن إبراهيم، عن الاتجاه لإجراء تعديل وزاري قريب على حكومة الوفاق الوطني الحالية في السودان.

وكشف إبراهيم، حسب صحيفة «السوداني» السياسية، اليوم السبت، أن هناك ضعفاً في أداء الحكومة، قائلاً «الأوضاع الحالية أفرزت خللا لذلك، هناك إحساس، بأهمية تغيير كوادر بعينها».

وأضاف ابراهيم، قائلا «إن نظرنا للتشكل الوزاري الحالي، فأقول إنه لابد من إجراء تعديلات».

هذا وكان الدكتور فيصل حسن إبراهيم، وزير ديوان الحكم الاتحادي بالسودان قد أدى، الخميس الماضي، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشئون الحزبية، ومساعداً لرئيس الجمهورية، خلفاً للمهندس إبراهيم محمود حامد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا