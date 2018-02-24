انطلاق حملة الإنتخابات الرئاسية رسميًا في «مصر»

عين ليبيا

بدأت رسميًا في مصر السبت حملة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 26 مارس المقبل والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفًا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في ظل عدم وجود أي منافس جِدِّي بحسب فرانس برس.

حيث دُعِيَ المصريون للاقتراع لمدة ثلاثة ايام من 26 الى 28 مارس المقبل في الجولة الاولى لانتخابات ينافس فيها السيسي خصما لم يكن معروفًا قبل ترشحه هو موسى مصطفى موسى.

كما تم استبعاد المعارضين للنظام من سباق الرئاسة أو قرروا الانسحاب مبررين موقفهم بالضغوط حيث أعلن موسى في اللحظة الاخيرة خوضه الانتخابات الرئاسية وقدم اوراقه الى الهيئة الوطنية للإنتخابات في الساعات الاخيرة قبل غلق باب الترشيح.

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