مجلس الأمن يُصوت اليوم على وقف إطلاق النار في «سوريا»

عين ليبيا

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي أجَّل التصويت على طلب وقف لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يومًا حتى ظهر السبت بعد ساعات من المفاوضات التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

حيث يُجري المجلس مشاورات منذ 9 فبراير حول مشروع قرار متعلق بهدنة انسانية، ترافقت مع حملة قصف جوي كثيفة للقوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.

السفير الكويتي منصور العتيبي الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر قال “نحن قريبون جدا” من التوصل الى حل، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد اجماع على مشروع القرار.

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