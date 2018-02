اليمن تدين تفجيرات العاصمة الصومالية وتصفها بـ«الإجرامية»

أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو وخلفا عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تستنكر وبشدة هذا الفعل الاجرامي الجبان، تؤكد تضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصومال ضد الأعمال الإرهابية».

وأضاف الخارجية اليمنية، أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأماكن العامة في الصومال تؤكد مدى خطورة الإرهاب وما يشكله من تهديد سافر للأمن والسلام.

