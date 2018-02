المتوسط:

اندلعت اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومحتجين، بعدما انطلقت مسيرة ضد الفاشية تضم آلاف المتظاهرين، وذلك قبيل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية في إيطاليا.

ونشرت السلطات الإيطالية 3 آلاف شرطي في العاصمة روما، لمراقبة مسيرتين و3 اعتصامات ينظمها اليسار واليمين المتطرف، والتي ضمت حوالي 20 ألف متظاهر.

وقالت وكالة رويترز العالمية، إن المسيرة المناهضة للفاشية، بدأت اليوم بهدوء وتحت مطر بارد خفيف، ورفعت أعلام حمراء وخضراء تابعة للنقابات، وذلك بدعوة من الرابطة الوطنية لأنصار إيطاليا.

أما في باليرمو في صقلية، فشارك زعيم حركة فورزا نووفا، اليمينية المتطرفة روبرتو فيوري في التظاهرة، احتجاجا على الاعتداء على مسؤول محلي في الحركة، أبرح ضربا، الثلاثاء الماضي، من قبل رجال ملثمين.

وأوضحت رويترز، أنه قبل ساعتين، تظاهر ناشطون في حركة بوتيرى أل بوبولو (السلطة للشعب) اليسارية المتطرفة، في حي أخر في باليرمو.

وأضافت رويترز، أنه في ميلانو يشارك رئيس رابطة الشمال ماتيو سالفيني في تظاهرة، ويتحالف هذا الحزب اليميني المتطرف مع حزب سيلفيو برلوسكوني اليميني في الانتخابات التشريعية المقبلة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post صور| اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين ضد الفاشية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية