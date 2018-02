قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاك تركيا لمجالها الجوي

احتج الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة، كورنيليوس إس كورنيليو، اليوم السبت، على انتهاكات تركيا للمجال الجوي والبحري لبلاده.

وقال «كورنيليو»، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، وبثتها وكالة الأنباء القبرصية «باسم حكومتي أحتج بشدة على استمرار انتهاكات القواعد الدولية للملاحة الجوية وانتهاكات تركيا للمجال الجوي الوطني والمياه الإقليمية لجمهورية قبرص، وأدعو إلى وقفها فوراً التزاما بمبدأ السيادة وعدم التدخل كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف الدبلوماسي القبرصي، أن أعمال تركيا تهدف بوضوح إلى تقويض سيادة جمهورية قبرص، وتعزيز التقسيم الفعلي المستمر، من خلال المطالبة بمجال جوى مزعوم على الجزء الشمالي من قبرص.

وتابع «إن سياسة تركيا المتمثلة في الانتهاك المستمر للقانون الدولي والتحدي للقواعد واللوائح الدولية، تضع سلامة الطيران المدني الدولي في خطر، كما أن لها أثرا سلبيا على استقرار المنطقة وتسبب صعوبات في الحركة الجوية فوق قبرص».

وكان «كورنيليو» أرفق تسجيلين منفصلين في رسالته المؤرخة يوم 6 فبراير؛ حيث يحتوي الأول على ما يثبت انتهاك تركيا لقواعد الحركة الجوية الدولية وانتهاكات المجال الجوي الوطني لجمهورية قبرص، والثاني يثبت الاستخدام غير المشروع للموانئ المغلقة في الجزء القبرصي من قبل السفن الحربية التركية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

