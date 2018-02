المتوسط:

استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، إعلان الإدارة الأمريكية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال المجلس، الذي يتخذ من مدينة عمّان مقرًا له، في بيان اليوم، إن القرار يعد تحديًا سافرًا للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعانًا في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وأضاف المجلس إن تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية لن يضفي شرعية على الاحتلال وكل سياساته وإجراءاته على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولن يغير هويتها.

The post استنكار فلسطيني لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس: تحدي للإرادة العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية