اكتشاف جبانة أثرية بمحافظة المنيا المصرية

قالت وزارة الآثار المصرية إنها عثرت على ثماني مقابر أثرية في ملوي بمحافظة المنيا تمثل بداية كشف عن جبانة جديدة ترجع إلى نهاية العصور المصرية القديمة وبداية العصر البطلمي.

وقال وزير الآثار خالد العناني إن البعثة عثرت على مجموعة من المقابر الخاصة بكهنة الإله تحوت وهو المعبود الرئيسي للإقليم الخامس عشر وعاصمته مدينة الأشمونين.

وأضاف أن إحدى هذه المقابر تخص أحد كبار كهنة تحوت وكان يدعى (حر سا ايسة) وكان يحمل لقب عظيم الخمسة وهو أحد الألقاب التي كان يلقب بها كبار كهنة تحوت بالاشمونين.

وتضم المقبرة 13 دفنة عثر بداخلها على عدد هائل من تماثيل الاوشابتي المصنوعة من الفيانس الأزرق، منها أكثر من 1000 تمثال كامل ومئات أخرى مكسورة إلى أجزاء.

وعثرت البعثة على أربعة من الأواني الكانوبية من الألبستر فى حالة جيدة ولها أغطية على هيئة أبناء حورس الأربعة لحماية أحشاء المتوفى حسب عقيدة المصري القديم، وحفر عليها كتابات هيروغليفية لاسم صاحبها (جحوتى اير دى إس) أحد كبار الكهنة.

كما عثر على المومياء الخاصة به مزينة بمجموعة من الحلي والأحجار الكريمة، إلى جانب قناع من البرونز مطلي بطبقة من الجص المذهب.

وكشف أيضا عن مقبرة عائلية أخرى كبيرة تضم عددا من التوابيت الضخمة المختلفة الأشكال والأحجام، وقطع أثرية جنائزية. وأعلنت وزارة الآثار العام الماضي عاما للاكتشافات الأثرية في مصر بعد عثورها على عدد كبير من الآثار في الجيزة والقاهرة وجنوب مصر، لتتواصل هذه الاكتشافات مع بداية 2018 من خلال بعثات مصرية وأجنبية.

