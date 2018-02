«الرد السريع» العراقية تنفي انسحابها من محافظة صلاح الدين

المتوسط:

نفت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم السبت، انسحاب عناصرها من محافظة صلاح الدين، مؤكدة التزام عناصرها بأداء الواجب في شرق المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم فرقة الرد السريع، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن فرقة الرد السريع لم تنسحب من قاطع المسئولية ومستمرة عناصرها بالواجب في شرق صلاح الدين.

وكان النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبد الله أكد، في وقت سابق اليوم، وجود صور وإثباتات على انسحاب القوات الأمنية من كركوك والطوز، مبينا أن انسحاب تلك القوات يعني عودة «داعش» للسيطرة على المناطق المذكورة.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بأن مدنيا أصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام داره وسط المحافظة، قائلًا إن عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام دار سكنية في حي الأحرار، الواقع ضمن مركز المحافظة انفجرت، مساء اليوم، مما أسفر عن إصابة صاحب الدار وإلحاق أضرار مادية بالدار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجار والتعرف على هوية منفذيه”.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة البصرة خلال الأيام الماضية عمليات دهم وتفتيش تهدف إلى تعزيز الأمن وفرض النظام في المحافظة التي تواجه مشاكل أمنية، من أبرزها كثرة النزاعات العشائرية المسلحة، وتكرار حالات تفجير عبوات صوتية على دور سكنية ومقاه شبابية، وانتشار تجارة المخدرات.

