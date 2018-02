الجامعة العربية تدين العملية الإرهابية في مقديشو

المتوسط:

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، العملية الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشيو و استهدفت مجمع القصر الرئاسي ومبانٍ حكومية، مؤديةً إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب الأمين العام، في بيان له اليوم، عن خالص التعازي للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذه العمليات الإرهابية التخريبية تمثل محاولةً يائسةً لنشر الذعر بين المواطنين ولتشتيت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية، بدعم ومساندة اقليمية ودولية، لإعادة الأمن الاستقرار في ربوع البلاد.

