مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين جنوب «اليمن»

عين ليبيا

قال شهود ومسعفون محليون إن عشرات الأشخاص قتلوا أو أصيبوا في تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في عدن بجنوب اليمن استهدفا معسكرا تستخدمه قوات مكافحة الإرهاب جنوب غرب عدن، فيما أعلن ما يُعرف بتنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجومين.

كما أفا مسؤولون بمستشفى الجمهورية الرئيسي في المدينة إن جثث خمس ضحايا، معظمهم من الجنود، وصلوا إلى المستشفى إلى جانب عدد من الجرحى بينهم مدنيون.

الهجوم نُفد بعد ساعات من زيارة وفد من مكتب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، لمنزل شلال شائع مدير أمن عدن، لمناقشة فتح مكتب رسمي لهم في العاصمة المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا