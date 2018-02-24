انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية المصرية

انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى ، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية، بثمانية وعشرين يوما، تنتهي قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد، سواء في خارج أو داخل البلاد.

ووضعت الهيئة عددا من الضوابط للتمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية، بحيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح عشرين مليون جنيه، وأن يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة.، خمسة ملايين جنيه.

ووفقا لهذه الضوابط، يمنع المرشح من تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني لحملته الانتخابية، من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا