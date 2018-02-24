غارات النظام السوري في الغوطة تقتل 500 شخص

ارتفع عدد قتلى الغارات التي يشنها النظام السوري منذ أسبوع على غوطة دمشق الشرقية إلى خمسمئة مدني على الأقل، في وقت لا تزال التجاذبات في مجلس الأمن تعيق وقفا لإطلاق النار.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعمئة واثنين وتسعين مدنيا، في الغارات التي طالت دوما وحرستا وزملكا وبيت سوى والشيفونية ومسرابا والأفتريس وعربين.

وأضاف المرصد أن حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية ارتفعت إلى أكثر من خمسمئة، بعد مقتل ثلاثة مدنيين جدد، وانتشال جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض.

ووفقا لتصريحات المرصد، بلغ عدد الجرحى نحو ألفين وخمسمئة شخص، فضلا عن عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

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