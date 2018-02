روسيا تدعو لمحادثات مع أمريكا بشأن كوريا الشمالية

المتوسط:

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف دعا، اليوم السبت، لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

وجاءت التصريحات بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية بهدف الضغط عليها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله “أنا متأكد من أن التطور السريع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي يحتاج لحوار روسي أمريكي فعال بهذا الشأن”.

وأكد أن موسكو أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية.

كما جدد الدبلوماسي الروسي دعوته لإجراء محادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

