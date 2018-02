المتوسط:

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنها تطالب الولايات المتحدة بالكف عن فرض عقوبات من جانب واحد ضد كيانات وأفراد صينيين بعدما قالت واشنطن إنها ستفرض أكبر مجموعة من العقوبات للضغط على كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الصين “تطلب أن يوقف الجانب الأمريكي على الفور مثل تلك الإجراءات الخاطئة لتفادي إلحاق الضرر بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة”.

