المتوسط:

عبر مواطنون في القدس عن غضبهم إزاء تقارير صحفية تفيد نقل الولايات المتحدة سفارتها للقدس في وقت مبكر عما هو متوقع.

وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز أن الولايات المتحدة تتوقع نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو بعد وقت قصير من الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وقال عبد الرؤوف شوار من سكان القدس “نقرأ بهذا الوقت اللي هو بالتعبير يوم النكبة أنه مفيش أي قيمة لأصحاب النكبة مفيش أي قيمة برضه كمان للعرب بشكل عام في هذا اليوم. انه استفزاز.. ترامب (يقول) كل شي بيغيظكوا بدنا نعمله”.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قد قال أمام الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي إن الخطوة ستتم بحلول نهاية عام 2019.

وقال محمد عبد الله وهو من سكان القدس أيضا “القدس عاصمة فلسطين أبدية صحيح يعني.. خاصة أن هذا القرار الأمريكاني مش من صالحنا.. يجوز سنة سنتين يطلعونا من بلادنا هذا قرار صعب جدا للعرب ولكن العرب كلها مش كويسة كلها صفين علينا”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أغضب حتى حلفاء واشنطن العرب وخيب آمال الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ولم تعترف أي دولة أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل وأثار قرار ترامب انقسامات بين بلاده والاتحاد الأوروبي بشأن جهود السلام في الشرق الأوسط.

The post غضب إسرائيلي من نقل السفارة الأمريكية للقدس في مايو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية