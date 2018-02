المتوسط:

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، اجتماعا للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في سوريا، كان موضوع مفاوضات طيلة 15 يوما، للحصول على موافقة روسيا عليه.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الاجتماع يجري الآن بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر، ولم يُعرف ما سيكون عليه موقف روسيا وما إذا كانت ستلجأ إلى حق النقض أو الامتناع أو تقرر التصويت على مشروع القرار.

وأفاد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي، كان قد أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا، لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وتجرى مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوى كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.

The post بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على الهدنة في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية