مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح وقف إطلاق النار في سوريا

صوت مجلس الأمن، اليوم السبت، بالإجماع، على قرارا بوقف إطلاق النار في سوريا 30 يوماً.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد اجتمع منذ قليل، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في سوريا، بعد مفاوضات استمرت لمدة 15 يوما للحصول على موافقة روسيا التي لوحت بحق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، طالبت بسرعة التصويت على القرار دون تأجيل، وقال المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا،في وقت سابق اليوم، إن أي قرار بخصوص الهدنة يجب أن يتضمن حرية الدخول إلى الغوطة الشرقية دون أي معوقات.

وتتعرض منطقة الغوطة الشرقية لقصف عنيف منذ أيام وناهز عدد القتلى 462 قتيلا خلال الأسبوع الماضي.

