مجلس الأمن يوافق على هدنة في سوريا لمدة 30 يوما

أعلن مجلس الأمن، موافقته بالإجماع على قرار يدعو لهدنة 30 يوما في سوريا “دون تأخير” للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

وقبل التصويت، اتجهت الأنظار صوب روسيا وسط مخاوف من أنها ستعرقل القرار أو ستسعى لتخفيفه.

وكانت ألمانيا وفرنسا ضمن الدول التي كثفت الضغوط على روسيا إذ طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييد القرار.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مقاتلو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

