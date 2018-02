قال مبعوث روسيا بالأمم المتحدة، إنه من المستحيل تطبيق الهدنة فورا في سوريا دون اتفاقات ملموسة بين الأطراف المتحاربة.

وكان مجلس الأمن، أعلن منذ قليل، موافقته بالإجماع على قرار يدعو لهدنة 30 يوما في سوريا “دون تأخير” للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

