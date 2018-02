أمريكا في مجلس الأمن: روسيا عطلت قرار الهدنة في سوريا

المتوسط:

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم السبت، إن روسيا وراء تأخير التصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار بسوريا أمس.

ووصفت «هيلي»، خلال كلمتها في مجلس الأمن، الوضع في الغوطة الشرقية بالـ«كارثي»، وتابعت: 19 مرفقا طبيا قصف منذ الأسبوع الأخير في الغوطة الشرقية.

وأضافت المندوبة الأمريكية «نحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار، ووقف استهداف الغوطة الشرقية، ونأمل انضمام روسيا إلينا لوقف القتل في سوريا ومحاسبة المسؤولين».

