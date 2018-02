المتوسط:

رفعت مقدونيا، اليوم السبت، اسم مطار الإسكندر الأكبر، في إطار بادرة حسن نوايا حيال اليونان، وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية، أن شركة TAV للبناء بدأت في إزالة اللافتة التي يبلغ طولها 3 أمتار على واجهة المطار.

وأضافت الشبكة أن اسم المطار الجديد سيكون مطار سكوبي الدولي، وكان هذا الاسم الأول للمطار قبل أن تغيره حكومة مقدونيا السابقة، وتطلق عليه اسم مطار الإسكندر الأكبر.

يذكر أن اليونان تعترض على اسم (مقدونيا) بدعوى أنه ينطوى على أطماع إقليمية من جانب جارتها، في منطقة تحمل ذات الاسم شمال اليونان، حيث أدى النزاع بين البلدين حول الاسم، الذي دام نحو 27 عاما، إلى عرقلة انضمام تلك الدولة البلقانية الصغيرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي.

The post رفع اسم «الإسكندر الأكبر» عن مطار مقدونيا لحل النزاع مع اليونان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية