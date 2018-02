بعد تصويت مجلس الأمن بالهدنة …«جحيم» الغوطة يتواصل بغطاء جوي

المتوسط :

قصفت طائرات حربية الغوطة الشرقية، وذلك بعد دقائق من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن الطائرات قصفت بلدة الشيفونية في الجيب الخاضع للمعارضة المسلحة.

إلى ذلك، أكدت قال المتحدث باسم فيلق الرحمن التابع للجيش طالحر وائل علوان”، الالتزام الكامل والجاد بوقف إطلاق نار شامل، وتسهيل إدخال كافة المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2401 مع حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء.

وطالب علوان، جميع الدول المؤثرة الضغط على الجانب الروسي لتنفيذ كامل بنود اتفاق اغسطس الماضي.

