ديمقراطيون بالنواب الأمريكي يدافعون عن تحقيقات روسيا

دافع الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي عن التحقيقات الرسمية في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مذكرة حزبية صدرت السبت.

وانتقدت،الوثيقة المؤلفة من 10 صفحات والتي نشرت على موقع اللجنة الإلكتروني، بشدة مذكرة أصدرها الجمهوريون في السابق وقالت إنها “جهد واضح لتقويض” تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر.

واستحصل مكتب التحقيقات الفدرالي على إذن بمراقبة كارتر بايج، وهو مستشار سابق في حملة ترامب للاشتباه بصلاته مع الروس.

وتظهر مذكرة الجمهوريين أن مكتب التحقيقات اعتمد في حيثيات قراره على “ملف كريستوفر ستيل”, وكريستوفر ستيل هو ضابط استخبارات بريطاني سابق، يقول الجمهوريون إن معلوماته لم تكن موثوقة بشأن ملف روسيا, وبالتالي فإن مكتب التحقيقات بنى قراره بمراقبة مواطن أميركي من دون مبررات، ما يظهر انحيازا في الملف، بحسب وجهة نظر الجمهوريين.

وتقول مذكرة الديمقراطيين التي جاءت على عشر صفحات، إن مستشار حملة ترامب وهو كارتر بايج أثار الشبهة حوله باكرا، وأجريت مقابلة معه في مارس ٢٠١٦ وهو التاريخ الذي انضم فيه إلى حملة ترامب. وهذا التاريخ يسبق التاريخ الذي زود به كريستوفر ستيل معلوماته لمكتب التحقيقات، بالنتيجة يحاول الديمقراطيون القول أن مكتب التحقيقات غير منحاز.

