المتوسط:

قُتل القيادي في مليشيات الحوثي الإيرانية، عبدالملك مقبل طاوس أبو طه، السبت، مع عددٍ من مرافقيه في غارة جوية للتحالف العربي في منطقة ‎الصفراء بِمحافظة ‎صعدة.

وفي معارك الشرعية بالساحل الغربي، أفادت وسائل إعلام دولية، عن مقتل 46 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية باليمن في مُواجهات تركزت بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس ومناطق شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي.

وفي سياق متصل، قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية في مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثي، شرق الجراحي، كما قصفت تعزيزات للحوثيين في جبل راس.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مدينة تعز، بعدَ أيامٍ من توقفها.

The post خلال غارة للتحالف العربي.. مصرع قيادي حوثي ومُرافقيه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية