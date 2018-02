المتوسط:

هاجم مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي مركزا لشرطة النفط بالقرب من البئر 43 التابعة لحقل خباز، جنوب غربي محافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطيين مكلفان بحراسة حقل نفطي بشمال العراق وإصابة ثالث بجروح.

وأوضح المصدر أنه الهجوم هو الأول من نوعه الذي ينفذه التنظيم بعد استعادة السيطرة على الحويجة المجاورة في أكتوبر المعقل الأخير للتنظيم في شمال العراق.

The post مقتل شرطيين عراقيين في هجوم لداعش الإرهابي على مركز شرطة بكركوك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية