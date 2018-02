تظاهر الآلاف من المُهاجرين الأفارقة ضدَّ خُطة إسرائيل بِترحيلهم

المتوسط:

تظاهر الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة وداعموهم المحليون مجددًا ضدَّ خطة إسرائيل بترحيلهم. وفق أسوتشيدبرس.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى الأول من أبريل لمخالفي قانون الإقامة لكي يغادروا البلاد إلى مقصد أفريقي لم يتم تحديده مقابل 3500 دولار وتذكرة طائرة لكل منهم، وإلا يتم اعتقالهم إلى أجل غير معلوم.

ويقول المهاجرون الأفارقة وجميعهم تقريبا فارون من الحكم الدكتاتوري في إريتريا والحرب والعنف في جنوب السودان، إنهم يحملون تقديرًا كبيرًا لإسرائيل، يشوبه خوف من عملية الطرد التي تلوح في الأفق.

وتعتبر إسرائيل أن غالبية نحو 40 ألف مهاجر هم من الباحثين عن عمل، وتسميهم مهاجرين اقتصاديين، وتقول إنها ليست ملزمة قانونا بمنحهم ملجأ.

The post تظاهر الآلاف من المُهاجرين الأفارقة ضدَّ خُطة إسرائيل بِترحيلهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية