إيطاليا تؤكد على عدم مساس سياسات الهجرة لكرامةالانسان

قال مسؤول إنساني إيطالي إنه يجب على السياسات الخاصة بالهجرة ألا تمس كرامة الإنسان.

وقال مذكرة إن رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، أن “السياسات التي تعطي الأولوية للمراقبة، على حساب سلامة وكرامة المهاجرين، ويمكن أن تكون قاسية، تعطي نتائج عكسية وتسهم بزيادة معاناة الناس الذين يتوجهون نحو سواحل شمال أفريقيا”.

وقد ذكر روكا في ختام زيارته لأغاديز (وسط)، أنه “ليس هناك خيار بين الأمن والكرامة”، فـ”علينا أن نرفض تماما فكرة أن قرار الحكومات بتخفيض الهجرة أو الحد منها، لا يمكن أن يبرر زيادة معاناة المهاجرين أبداً”.

وأشار البيان الى أن “فرانشيسكو روكا أغاديز، برفقة رئيس الصليب الأحمر المحلي علي بانديار”، حيث “التقى مهاجرين أفادوا أنهم عالقون في النيجر، عاجزين عن التوجه إلى الشمال بسبب المزيد من الضوابط، وفي الوقت نفسه، غير قادرين على العودة إلى ديارهم”.

