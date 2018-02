واشنطن تُوقف أكبر تاجر سلاح

المتوسط:

كشفت السلطات البرازيلية، عن أن الرجل الذي يُعتبر أكبر تاجر أسلحة بالبلاد تمَّ توقيفه في الولايات المتحدة من قبل عملاء هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وقال المفتش فابريسيو أوليفييرا المسؤول في إدارة الشرطة في ريو دي جانيرو، إنه تم توقيف فردريك باربايري صباح السبت، في منزله بولاية فلوريدا.

وأضاف أوليفييرا أنه لا يعلمُ تحديدًا موقع منزل باربايري، موضحا أن السلطات الأميركية سوف تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيفه الأسبوع المقبل.

وذكر أن الشرطة البرازيلية ضبطت 60 بندقية من طرازات “إيه – كيه 47″ و”إيه آر- 10″ و”جي 3” كان باربايري أرسلها إلى مطار دولي في ريو في مايو العام الماضي لدعم مهربي مخدرات يعملون في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.

