مُوجة من الانتقادات تُلاحق رئيس الوزراء الماليزي

أثار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق موجة انتقادات بعد أن قال إنه أقلع عن تناول الأرز واستعاض عنه بحبوب الكينوا الأغلى ثمنا.

ويلقى على عبد الرزاق، الذي يخوص الانتخابات العامة خلال أشهر في ظل فضيحة فساد، اللوم في ارتفاع تكاليف المعيشة منذ فرض ضريبة على الطعام والخدمات في عام 2015.

وتأتي أحدث موجة من الانتقادات من معارضيه الذين يقولون إنه يعيش بمعزل عن عامة الشعب بعد تصريح أدلى به خلال زيارة لإحدى المستشفيات يوم الخميس.

وظهر نجيب في تسجيل مصور التقط له خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة وهو يقول “لا آكل الأرز. أنا آكل الكينوا. ابني هو من أخبرني بأمرها… إنها أفضل من الأرز” مشيرا إلى أن الكينوا بها كميات أقل من الكربوهيدرات والسكر.

